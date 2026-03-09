Na Splitu 3 novo izdanje DUMP Nightsa: Predavanje o programu koji glazbu pretvara u vizualne efekte

Ako vas zanima tehnologija ili glazba, a idealno oboje, idućeg četvrtka na Splitu 3 održat će se novo izdanje DUMP Nightsa koje organizira DUMP Udruga mladih programera.

Kako glazba postaje animacija

Treće izdanje DUMP Nightsa održat će se 19. ožujka u Regionalnom znanstvenom centru Adriatic s početkom u 18 sati. Tema predavanja je Music Visualizer, program koji u stvarnom vremenu pretvara zvuk u vizualne efekte.

Kako frekvencije, valovi i ritam postaju animacije na ekranu? Odgovor će dati članice Udruge Sara Tičinović i Damjana Barić koje će održati predavanje.

Druženje i kviz s nagradom

Predavanje je potpuno besplatno, a nakon njega slijedi neformalno druženje i networking uz piće, pizzu i mini sendviče koje su pripremili dumpovci.

Futura IT nagradit će pobjednika kviza s JBL Charge 5 prijenosnim zvučnikom.

DUMP Udruga mladih programera kroz DUMP Nights nastavlja educirati i okupljati ljude sličnih interesa, a projekt će u budućnosti donijeti još puno zanimljivih tema.

Nemoj propustiti priliku i vidimo se 19. ožujka u 18 sati u Regionalnom znanstvenom centru Adriatic na adresi Ruđera Boškovića 20.

Više detalja o sadržaju predavanja i prijavama dostupno je putem poveznice i na društvenim mrežama @dumpovci.