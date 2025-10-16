Na splitskom Kamenu svečano proslavljena svetkovina svete Terezije Avilske

Na splitskom Kamenu svečano je proslavljena svetkovina svete Terezije Avilske, nebeske zaštitnice i majke karmelićana, u srijedu, 15. listopada. Euharistijsko slavlje predvodio je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić uz koncelebraciju dvadeset i četiri svećenika predvođena priorom samostana Gospe od Karmela o. Jakovom Mamićem te provincijalom Franjevačke provincije Presvetog otkupitelja fra Sinišom Balajićem. Među svećenicima u koncelebraciji bili su župnici susjednih župa, braća redovnici te bivši župnici i svećenici koji su služili u ovoj župi kroz posljednjih pedeset godina, otkako je na poziv nadbiskupa Frane Franića, povjerena ocima karmelićanima. Liturgijsko pjevanje predvodio je mješoviti župni zbor sv. Mihovila pod ravnanjem Mislava Gogića, a uz orguljašku pratnju Ivane Gogić. Veliki broj vjernika okupio se kako bi zajedno proslavili ovaj važan jubilej, a prisutnost tolikih svećenika i redovnika svjedočila je o živosti duhovne baštine koju je karmelska prisutnost utkala u identitet ovoga prigradskoga mjesta.

U propovijedi nadbiskup Križić nije ostao samo na duhovnoj ostavštini svete Terezije, nego je njezine poticaje prenio kao ozbiljan poziv vjernicima ovoga vremena. Govoreći o molitvi, upozorio je na opasnost da ona postane puka formalnost, radnja kojom se samo umiruje savjest bez stvarne unutarnje promjene i susreta s Bogom. Naglasio je kako je molitva uvijek odnos koji uključuje prisutnost, slušanje i spremnost da čovjek dopusti da ga Bog pogleda. Mons. Križić posebno je istaknuo da se čovjeku u molitvi lako dogodi da govori Bogu, ali da Ga zapravo ne susreće. Nadbiskup je zatim apostrofirao: „Molitva mora biti susret s Bogom, susret u kojem ću Bogu reći svoje potrebe, ali i saslušati Božje poruke važne za moj život.“ Time je pozvao vjernike da u molitvi ne traže samo trenutačnu utjehu, nego da dopuste da ih Bog vodi u istinu o njima samima. Upozorio je kako je prvi korak u molitvi postati svjestan Božje prisutnosti te snažno naglasio kako je molitva dvosmjeran odnos i da nije dovoljno doći pred Boga samo s vlastitim riječima. Podsjetio je da Bog ne prestaje govoriti čovjeku i da vjernik mora naučiti slušati. Time je nadbiskup otvorio pitanje odgovornosti vjernika da ne ostanu zatvoreni u vlastite potrebe, nego da se pitaju što Bog traži od njih u konkretnim okolnostima života. Govoreći o promjeni srca, mons. Križić je jasno upozorio kako molitva bez odluke ne donosi plod te je okupljene potaknuo da konačno učine korak naprijed rekavši: „Većina ljudi ne moli, oni samo prose.“ Time je nadbiskup pozvao vjernike da se ne zaustave na molitvi kao popisu želja, nego da dopuste da se kroz istinsku molitvu oblikuje srce koje je spremno služiti, ljubiti i ostati postojano i u trenucima kušnje.

Govoreći o svetoj Tereziji, nadbiskup je njezin život predstavio kao primjer autentičnog traženja Boga, ustrajne borbe i stalnog započinjanja iznova. Pozvao je vjernike da ne odustaju pred vlastitim slabostima, nego da ustraju i onda kada promjena ne dolazi odmah. Molitva, rekao je, nije čarolija, nego hod koji traži vjernost i odlučnost. Upravo ta ustrajnost u odluci, pa i kada padovi ostaju prisutni, znak je da je srce budno i da ne pristaje na mlakost. Završio je pozivom da ova župna zajednica ostane postojana u molitvi, da njeguje zahvalnost za sve duše koje su godinama u skrovitosti molitvom nosile i ovu župu i cijeli narod te da se ne izgubi svijest da Crkva živi od takvih tihih svjedoka.

Prior samostana Gospe Karmelske o. Jakov Mamić obratio se zajednici na kraju misnog slavlja zahvaljujući Bogu za pedeset godina prisutnosti karmelićana u župi Kamen. Istaknuo je kako ova obljetnica nije samo povijesni trenutak, nego živi znak molitve i predanosti mnogih koji su kroz desetljeća služili u skrovitosti i poniznosti. U svojoj zahvali spomenuo je svećenike i braću karmelićane koji su u župi djelovali i ostavili trag vjernosti, redovničke zajednice koje djeluju na području župe, kao i predstavnike civilnih vlasti koji su prepoznavali duhovnu vrijednost prisutnosti Karmela na ovome području te pomagali projekte zajednice. Zahvalio je i svim dobročiniteljima, istaknuvši one koji su pomagali tiho i neprimjetno, ali s iskrenom ljubavlju prema zajednici. Govoreći o svećenicima i redovnicima koji su se ponovno okupili na ovom slavlju, izrazio je zahvalnost za njihovu prisutnost i vjernost karizmi Karmela, rekavši iz srca: „Volimo vas!“ Tom rečenicom, izgovorenom jednostavno i snažno, pobudio je dirljive reakcije okupljenih vjernika koji su pljeskom potvrdili pripadnost istoj duhovnoj obitelji. O. Jakov potom je naglasio kako je ova proslava prilika ne samo za sjećanje, nego i za novi početak, potičući zajednicu da nastavi živjeti od molitve, zajedništva i predanja. Zatim je uputio poziv da zajednica ostane ujedinjena i u nadolazećem vremenu: „Ostanimo zajedno u hodu jer to je najbolji način za biti dio tijela Kristova.“

Završio je riječima zahvalnosti za sve koji su tijekom godina pridonijeli izgradnji duhovnog i zajedničarskog života župe, istaknuvši da su mnogi, iako nepoznati svijetu, poznati Bogu i upisani u zahvalnost ove zajednice. Na kraju je zahvalio i nadbiskupu Križiću, po pozivu također karmelićaninu, na njegovoj prisutnosti i pastirskoj riječi te mu uručio poklon kao trajnu uspomenu na ovu obljetnicu. Za ovu prigodu umjetnica Karin Grenc izradila je prikaz sv. Ruže Limske, svetice na čiji spomendan nadbiskup slavi imendan. Mons. Križić zatim je zahvalio na poklonu i istaknuo kako je upravo o. Jakov bio taj koji je prije pedeset godina pronašao župu Kamen kao mjesto gdje će karmelićani početi djelovati i graditi svoj samostan. Nakon Božjeg blagoslova koji je nadbiskup zazvao nad cijelu župu i sve njezine obitelji, zainteresirani su mogli obući karmelski škapular.