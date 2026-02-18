Na snimci s Dabrom našao se još jedan DP-ovac: Prima plaću od 3.100 eura

Snimka na kojoj Josip Dabro pjeva na pokladnom jahanju u Komletincima u Vukovarsko-srijemskoj županiji i dalje izaziva pozornost javnosti, a uz sam sadržaj pjesme, pažnju privlači i činjenica da se na njoj vidi još jedan istaknuti član Domovinskog pokreta.

Na snimci se čuje kako Dabro pjeva stihove "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata". U jednom trenutku zastaje i poručuje: "Samo za Milorada", nakon čega ponovno započinje refren. Video koji se brzo proširio društvenim mrežama i portalima prikazuje i skupinu muškaraca koji na instrumentima prate pjevača. Kako je objavio 24sata, riječ je o policijskim službenicima.

Jedan od istaknutijih članova Domovinskog pokreta

Iz policije su ranije potvrdili da se jedan od policajaca samoinicijativno javio nadređenom čim je postao svjestan sadržaja snimke.

"Policijski službenik izrazio je žaljenje što se zatekao u tim okolnostima, koje, prema njegovim riječima, nije mogao pretpostaviti niti od ranije poznaje gospodina Dabru", poručili su iz policije. Dodali su kako je riječ o službenicima koji se privatno bave tamburaškom glazbom te povremeno nastupaju u sklopu folklorne udruge, uz napomenu da će se za svakog pojedinačno utvrđivati eventualna odgovornost.

Na samom početku videa, iza Dabre, vidi se i Slavko Grgić, jedan od istaknutijih članova Domovinskog pokreta i gradonačelnik Otoka kraj Vinkovaca.

Grgić je inženjer bilinogojstva koji je u politiku ušao 2021. godine kao vijećnik u Gradskom vijeću, dok je 2024. postao gradonačelnik. Prema dostupnim podacima, od 2018. do 2019. bio je na stručnom osposobljavanju u tvrtki Eko-sustav d.o.o., od 2019. do 2022. radio je kao viši stručni suradnik za agroekonomiku i stočarstvo u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a od 2022. do 2024. kao tehnolog proizvodnje u PIK Vinkovci plus d.o.o.

U njegovoj imovinskoj kartici navodi se da kao gradonačelnik prima plaću nešto veću od 3100 eura. Uz to, od samostalne poljoprivredne djelatnosti godišnje zarađuje 9302 eura. Njegova supruga zaposlena je u Vukovarsko-srijemskoj županiji s plaćom od 1660 eura, a ostvaruje i dodatne godišnje primitke od 8878 eura te više jednokratnih isplata.

Obitelj prima i godišnje poljoprivredne poticaje u iznosu od čak 10.873 eura za OPG Slavko Grgić te otplaćuje dva kredita za koja mjesečno izdvajaju 375 eura. Od imovine je prijavljena kuća s okućnicom u Otoku u vlasništvu supruge, procijenjena na 150.000 eura, automobil Volkswagen Passat vrijedan 19.000 eura te goveda procijenjene vrijednosti 19.562,53 eura.

Grgić je u imovinskoj kartici naveo i ušteđevinu od 1.646,36 eura. Tvrdi da je to iznos na polici dobrovoljnog mirovinskog fonda na dan 31. prosinca 2025.