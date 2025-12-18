Na sjednici Turističkog vijeća usvojen prijedlog Godišnjeg programa rada HTZ-a za 2026.

HTZ u idućoj godini planira ukupni prihod u iznosu nešto većem od 57 milijuna eura. U odnosu na Godišnji program rada za 2025., navedeno predstavlja povećanje prihoda HTZ-a za 3,1%. Prilikom provođenja promotivnih aktivnosti u idućoj godini poseban naglasak bit će na oglašavanju i projektnim suradnjama na inozemnim tržištima, provođenju marketinških suradnji sa strateškim partnerima, online oglašavanju te studijskim putovanjima za inozemne novinare i influencere.

„Sljedeća godina će, prema svim pokazateljima, biti jako izazovna i zbog toga smo prateći aktualne turističke trendove Programom rada za 2026. napravili iskorake u onim aktivnostima, s kojima možemo što uspješnije odgovoriti na izazove koji nas čekaju. To se najviše odnosi na tri segmenta za koja smo i značajno povećali financiranje, a to su marketinške kampanje na emitivnim tržištima, udruženo oglašavanje s avio prijevoznicima i turoperatorima te digitalni marketing, odnosno aktivnosti na društvenim mrežama“, rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

Članovi Turističkog vijeća usvojili su i Odluku o odabiru PR agencija za izradu i implementaciju PR strategije te provođenje PR aktivnosti na inozemnim tržištima u 2026. i 2027. godini, s mogućnošću produljenja na 2028. godinu. Tako je agencija Grayling odabrana za tržišta Austrije, Italije, Poljske, UK-a, Francuske i Slovačke, agencija Glenaki za tržišta Nizozemske, Belgije i Švedske, agencija 404 za tržišta Njemačke i Slovenije, agencija Aviareps za tržište Češke, KPRN za Švicarsku i MGM Media Optima za tržište Mađarske.

„Ova godina pokazala je da gosti traže kvalitetu, doživljaj i ono najvažnije – vrijednost za novac. Pojedinci svoja putovanja sve češće realiziraju više puta tijekom godine, a tu su i motivi odabira destinacija koji su sve raznovrsniji. Slijedom toga, svoju turističku ponudu moramo kontinuirano unapređivati i prilagođavati zahtjevima tržišta uz neizostavnu brigu o raznovrsnosti turističkih proizvoda, kao i pružanju odgovarajuće vrijednosti za novac. Hrvatska turistička zajednica nastavit će još snažnije ulagati u digitalne kampanje na ključnim emitivnim tržištima, produkciju novih kreativnih sadržaja te jače targetiranje određenih i nama važnih segmenata kao što su outdoor, nautika, eno-gastronomija, kultura i dr. Također, u idućoj ćemo godini još više sredstava usmjeriti u avio prijevoz i kvalitetniju zračnu povezanost naših destinacija, kao i za suradnje s globalnim prijevoznicima, vodećim turoperatorima i travel platformama, koje dodatno povećavaju dostupnost i vidljivost Hrvatske tijekom cijele godine“, zaključio je Kristjan Staničić, direktor Hrvatske turističke zajednice.