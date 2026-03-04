Na Rujevici bez većih nereda: Policija privela sedam navijača

Prema prvim informacijama Policijske uprave primorsko-goranske, prije, tijekom i nakon četvrtfinalne utakmice SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa između HNK Rijeka i HNK Hajduk u srijedu na stadionu Rujevica privedeno je nekoliko osoba, no težih remećenja javnog reda i mira nije bilo.

Kako su izvijestili iz policije po završetku susreta, nije zabilježena ni tučnjava među navijačima. Ukupno je privedeno sedam navijača – dva gostujuća i pet domaćih – a razlozi privođenja bili su alkoholiziranost te posjedovanje baklji.

Utakmica je uoči odigravanja proglašena događanjem visokog rizika. Policija je, uz koordinativnu ulogu Stožera za osiguranje utakmica visokog rizika Ravnateljstva policije, provodila mjere sukladno Protokolu o sigurnosti na utakmicama visokog rizika te važećim zakonima, uključujući Zakon o policijskim poslovima i ovlastima, Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima i Zakon o javnom okupljanju.

Gostujući navijači koji su na utakmicu dolazili cestovnim pravcima okupljani su na autocesti Rijeka–Zagreb kod naplatnih postaja Kikovica, odakle su organizirano, u koloni i pod policijskom pratnjom, prepraćeni do stadiona Rujevica.

Policija je na dan utakmice, prije, za vrijeme i nakon završetka susreta, provodila audio i video snimanje te fotografiranje javnog okupljanja i javnih mjesta na stadionu i prilaznim pravcima. Na snazi je bila i zabrana korištenja dronova i ostalih letjelica, a uspostavljena je i zona zabrane leta prije, tijekom i nakon utakmice.