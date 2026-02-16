Na račune uskoro sjeda povrat poreza: Evo kada kreću isplate

Država uskoro počinje s isplatom povrata poreza, a građanima će ukupno biti vraćeno više od 400 milijuna eura. Zahtjevi se mogu podnijeti do kraja veljače, a pravo na povrat ima više od 850 tisuća zaposlenih.

Isplate počinju 4. svibnja. Mladi do 25 godina dobit će natrag cjelokupan iznos poreza na dohodak koji su uplatili tijekom prošle godine, dok će oni u dobi od 26 do 30 godina ostvariti pravo na povrat polovice tog iznosa.

Primjerice, osoba mlađa od 25 godina s neto plaćom od 1100 eura mogla bi dobiti oko 1760 eura povrata. Za radnike između 26 i 30 godina, u istom platnom razredu, povrat bi iznosio približno 880 eura.

Ove godine pravo na povrat prvi put ostvaruju i građani koji su se vratili u Hrvatsku. Prema podacima MUP-a, takvih je više od 13 tisuća.