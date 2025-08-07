Na putu do Poljuda sreli smo ekipu s albanskom zastavom. Mislite da navijaju za Dinamo City?

Nogometaši Hajduka danas s početkom u 21 sat igraju protiv albanskog Dinamo Cityja na Poljudu u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

- Dinamo je dobar suparnik. Igraju drukčije od svih momčadi s kojima smo igrali. Imaju ideju. Gledali smo njihove utakmice, pokušavaju kontrolirati igru. Mislim da ljudi ne shvaćaju koliko je Zira dobra momčad, a i Dinamo isto. Ako ne budeš na razini, možeš lagano ispasti. Nema laganih protivnika, ni u prvenstvu, ni u Europi. Moramo igrati na svom maksimumu. Igrači su spremni, a mi se dižemo kao momčad - ovako je današnji susret najavio trener Bijelih Gonzalo Garcia na konferenciji za medije održanoj u srijedu.

Bijeli su se u ovu fazu natjecanja kvalificirali nakon što su u dvije utakmice bili bolji od azerbejdžanske Zire. U prvom susretu odigranom u Bakuu rezultat je bio 1:1, a u uzvratu na Poljudu Hajduk je nakon produžetaka slavio s 2:1.

Brojni navijači već su krenuli u smjeru Poljuda. Mi smo na putu do stadiona naišli na navijača Hajduka rodom iz Prizrena.

"Mi smo iz Prizrena, ali živim u Kaštel Štafiliću. Odrastao sam ovdje i navijam za Hajduka od rođenja. Otac nam je u amanet ostavio da se navija za Hajduka i tako i ja nastavljam sa svojim sinom", kazao nam je Bujar Letaj.

Komentirao je i igrače Hajduka.

"Raçi je odličan, trebat će mu malo vrimena i bit će odličan. Pajaziti je isto bio pravo pojačanje", kaže nam.