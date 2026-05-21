Na Pravnom fakultetu u Splitu održan kviz o pravima osoba s invaliditetom u Europskoj uniji

Događaj je organiziran u sklopu projekta financiranog od strane Ministarstva vanjskih i europskih poslova, a provodi ga Hrvatski savez udruga za mlade i studente s invaliditetom SUMSI iz Zagreba, u suradnji s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Splitu.

Kviz je okupio studentice i studente zainteresirane za ljudska prava, europske politike i tematiku invaliditeta, s posebnim naglaskom na prava osoba s invaliditetom unutar Europske unije.

Okupljene su na početku pozdravili izv. prof. dr. sc. Ratko Brnabić, dekan Pravnog fakulteta u Splitu, prof. dr. sc. Marija Boban, koordinatorica projektnih aktivnosti, Denis Marijon, predsjednik SUMSI-ja, redatelj Mario Kovač te Marija Livajušić, predstavnica Udruge SUMSI.

Događaju su prisustvovali i Bruno Stričević, vijećnik Grada Splita, Ivan Bogdanović, voditelj Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u Splitu i županijski vijećnik Splitsko-dalmatinske županije, Stipo Margić, predsjednik udruge Liberato, te Jerolim Štambuk, predsjednik ELSA-e Split.

U uvodnim obraćanjima istaknuta je važnost edukacije mladih o ljudskim pravima, socijalnoj uključenosti i aktivnom građanstvu. Posebno je naglašena potreba za stvaranjem društva jednakih mogućnosti, u kojem su pristupačnost i uključivost temelj svakodnevnog života osoba s invaliditetom.

Kroz interaktivan kviz sudionici su se upoznali s temeljnim dokumentima i propisima Europske unije koji se odnose na prava osoba s invaliditetom, kao i s institucijama i mehanizmima zaštite ljudskih prava.

Događaj je potaknuo razmjenu mišljenja, timski rad i razvoj svijesti o važnosti jednakosti, uključivosti i europskih vrijednosti. Organizatori su izrazili zadovoljstvo interesom studenata te poručili kako ovakve aktivnosti doprinose jačanju znanja, inkluzivnosti i društvene odgovornosti među mladima.