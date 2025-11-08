Na Poljudu se ništa ne vidi. Evo što je Torcida napravila

Hajduk danas s početkom od 17:45 igra protiv Osijeka na Poljudu utakmicu 13. kola SuperSport HNL, a rezultat je na poluvremenu 1:0 zahvaljujući golu Krovinovića iz 5. minute.

Bijeli ovaj dvoboj dočekuju na prvom mjestu prvenstvene tablice s osvojenih 26 bodova, odnosno jedan više od drugoplasiranog Dinama. U posljednjem kolu Hajduk je odigrao bez pogodaka na gostovanju kod Slaven Belupa u Koprivnici.

Osijek trenutačno drži posljednju poziciju s osvojenih 10 bodova, jedan manje od pretposljednjeg Vukovara koji ima utakmicu više. Od prošlog je kola Osječane preuzeo novi trener Željko Sopić, a u prvoj utakmici pod njegovim vodstvom odigrali su 0:0 s Varaždinom na domaćem terenu.

U 75. je minuti Torcida, već tradicionalno, priredila bakljadu, dimna se zavjesa razvila preko Poljuda, a igra je zaustavljena.