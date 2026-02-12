Close Menu

Na policajce sprejem i nožem. Muškarac završio u policijskoj postaji, nad njim je u tijeku obrada

A sve je krenulo jer se nije pojavio na Županijskom sudu u Splitu

Danas oko 12:30 sati u jednom stanu u Splitu napadnut je policijski službenik tijekom službenog postupanja po nalogu Županijskog suda u Splitu za dovođenje osobe.

“Danas su policijski službenici postupali temeljem naloga Županijskog suda zbog dovođenja osobe. Nakon što su došli na adresu stana u Splitu, muškarac je odbio otvoriti vrata nakon čega su otvorili vrata, ušli u stan, a muškarac ih je tom prilikom poprskao sprejem s nadražujućom tvari. Nakon toga je nožem napao policijskog službenika, a s obzirom na to da je policijski službenik nosio zaštitnu opremu nije ga ozlijedio”, kazala je Sanja Nazlić iz PU splitsko-dalmatinske.

Muškarac je uskoro završio u policijskoj postaji. 

“Muškarac je savladan, nakon čega je doveden u službene prostorije policije i nad njim je u tijeku kriminalističko istraživanje, dok se na mjestu događaja obavlja očevid kojim rukovodi zamjenica županijskog državnog odvjetnika u Splitu”, kaže Nazlić. 

Kako neslužbeno doznajemo, muškarca će se teretiti za pokušaj ubojstva. 

