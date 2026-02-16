Na pokladni utorak sinjski Krnjeval ide na sud i u vatru

U Sinj sutra na Pokladni utorak završavaju dani Krnjevala tradicionalnim spaljivanjem Krnje.

Pokladna povorka kreće u 17:30 sati od Dom mladih, a završni čin, spaljivanje Krnjevala, održat će se u 18:00 sati na Trg kralja Tomislava (sinjskoj Pijaci). Tom prilikom bit će pročitana presuda Krnji, kojega se simbolično proglašava krivcem za sve nedaće koje su nas snašle tijekom protekle godine.

Grad i Turistička zajednica Grada Sinja u sklopu pokladnih dana organizirali su i tradicionalnu Tripicijadu, koja je okupila velik broj posjetitelja, kao i Smotru tradicionalnih mačkara Cetinskog kraja.

Uz tradicionalni sinjski krnjevalski pozdrav: „Neka njega vatra pali“, pozivamo sve građane i male i velike da se mačkaraju i sudjeluju u ovom veselom i dugogodišnjem običaju.