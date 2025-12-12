Na području Sinja zaplijenjen kilogram amfetamina, pronađena i pirotehnika

Policijski službenici Policijske postaje Sinj dovršili su kriminalističko istraživanje nad 29-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je osumnjičeni neovlašteno posjedovao i skrivao veću količinu droge u teretnom vozilu koje je koristio na području Sinja. Policijski službenici su od 29-godišnjaka oduzeli 1,1 kilograma droge amfetamin (speed) te manju količinu marihuane.

Nakon provedenih daljnjih mjera i radnji, temeljem sudskog naloga obavljena je i pretraga doma i drugih prostora koje koristi osumnjičeni, kojom su pronađene dodatne manje količine droge, kao i devet komada pirotehničkih sredstava P1 (signalnih raketa).

Protiv osumnjičenog je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, dok će zbog neovlaštenog posjedovanja pirotehničkih sredstava protiv njega biti podnesena prekršajna prijava nadležnom sudu.

Tijekom dana bit će predan pritvorskom nadzorniku.