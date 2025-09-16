Na pješačkom prijelazu autom naletio na pješakinju, teško je ozlijeđena

Jučer, oko 8,55 sati u Kninu dogodila se prometna nesreća u kojoj je 74-godišnja pješakinja iz Knina zadobila teške tjelesne ozljede.

Očevidom je utvrđeno da se 73-godišnjak pri upravljanju osobnim vozilom šibenskih registracijskih oznaka, nije kretao sigurnom brzinom tako da se može zaustaviti radi propuštanja pješaka, koji su stupili na pješački prijelaz. Uslijed toga je došlo do naleta osobnog vozila na pješakinju koja je prelazila kolnik po obilježenom pješačkom prijelazu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U Općoj i veteranskoj bolnici “Hrvatski ponos” u Kninu 74-godišnjakinji su konstatirane teške tjelesne ozljede te je zadržana na daljnjem liječenju.

Zbog izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu protiv 73-godišnjeg vozača podnesen kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.