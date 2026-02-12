Na petak trinaesti: Bez struje će ostati dijelovi Splita, Kaštela, omiškog, trogirskog i vrgoračkog područja

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom petka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.

PETAK, 13.2.

Mjesto: Split

Ulica: PUT FIRULA 43, 45

Očekivano trajanje:

09:00 - 13:00

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Mjesto: Muć Donji - Crivac

Ulica: DIO MUĆA,POSTINJE,OGORJE,PRIBUDE,MILEŠINA,BRAČEVIĆI,RAMLJANE,CRIVAC

Očekivano trajanje:

09:00 - 13:00

Mjesto: Kaštel Stari

Ulica: Zagorski put 78-82, Tolanac 51-69 i 47

Očekivano trajanje:

09:00 - 13:30

Mjesto: Split

Ulica: Put Brodarice 6, Mike Tripala 6

Očekivano trajanje:

08:00 - 10:00

Mjesto: Split

Ulica: ul. 141. Brigade hrvatske vojske 20, Tršćanska 35, ul. sv. Spasa 5A i 5B, Narodni trg 9

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Split

Ulica: Put Firula 23-45, 16

Očekivano trajanje:

09:00 - 13:00

Mjesto: Bol

Ulica: Bračka cesta (neparni) oko kućnog broja 3

Očekivano trajanje:

09:00 - 13:00

Mjesto: Čišla, Zvečanje, Ostvica

Ulica: Čišla Zvečanje - Mindoljevići Ostvica Kratkotrajni prekid od Gata do Zvečanja prilikom početka i završetka radova

Očekivano trajanje:

10:45 - 12:30

Mjesto: Seget Donji

Ulica: Kneza Domagoja, Rimski put, Sv. Danijela, Gospe od sniga.

Očekivano trajanje:

08:30 - 14:00

Mjesto: Banja, Orah, Gornji Orah

Ulica: Dio ulica u mjestu Banja, sve ulice u mjestima Orah i Gornji Orah

Banja, u slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju

Očekivano trajanje:

08:00 - 14:00