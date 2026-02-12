Na petak trinaesti: Bez struje će ostati dijelovi Splita, Kaštela, omiškog, trogirskog i vrgoračkog područja

Pojedini dijelovi srednje Dalmacije tijekom petka ostat će bez električne energije zbog planiranih radova, objavio je HEP.
PETAK, 13.2.
Mjesto: Split
Ulica: PUT FIRULA 43, 45
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00
Mjesto: Muć Donji - Crivac
Ulica: DIO MUĆA,POSTINJE,OGORJE,PRIBUDE,MILEŠINA,BRAČEVIĆI,RAMLJANE,CRIVAC
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00
Mjesto: Kaštel Stari
Ulica: Zagorski put 78-82, Tolanac 51-69 i 47
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:30
Mjesto: Split
Ulica: Put Brodarice 6, Mike Tripala 6
Očekivano trajanje:
08:00 - 10:00
Mjesto: Split
Ulica: ul. 141. Brigade hrvatske vojske 20, Tršćanska 35, ul. sv. Spasa 5A i 5B, Narodni trg 9
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Split
Ulica: Put Firula 23-45, 16
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00
Mjesto: Bol
Ulica: Bračka cesta (neparni) oko kućnog broja 3
Očekivano trajanje:
09:00 - 13:00
Mjesto: Čišla, Zvečanje, Ostvica
Ulica: Čišla Zvečanje - Mindoljevići Ostvica Kratkotrajni prekid od Gata do Zvečanja prilikom početka i završetka radova
Očekivano trajanje:
10:45 - 12:30
Mjesto: Seget Donji
Ulica: Kneza Domagoja, Rimski put, Sv. Danijela, Gospe od sniga.
Očekivano trajanje:
08:30 - 14:00
Mjesto: Banja, Orah, Gornji Orah
Ulica: Dio ulica u mjestu Banja, sve ulice u mjestima Orah i Gornji Orah
Banja, u slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju
Očekivano trajanje:
08:00 - 14:00