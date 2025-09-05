Na ovim plažama u okolici Splita ni slučajno se ne kupajte. More je nezadovoljavajuće kvalitete

Na trima plažama more je nezadovoljavajuće kvalitete, te nije preporučljivo za kupanje.
Riječ je o kupalištima ispred Apartmana Medena, pred Hotelom Medena te u Nečujmu na Šolti.
More je zadovoljavajuće kvalitete na plaži Gabine u Kaštel Štafiliću, ispred Hotela Jadan u Segetu, u Segetu Donjem na plaži Staro Selo, u Živogošću te u Drveniku na trajektnom pristaništu.
Dobrim je ocijenjeno u Kaštel Kambelovcu kraj Baletne škole, U Bajnicama u Dugom Ratu, na kupalištu Golubinka u Dućama te u Marušićima.
Na svim ostalim plažama more je izvrsne kakvoće.
Moja reakcija na članak je...
1
0
0
1
0
0
0