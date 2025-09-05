Close Menu

Na ovim plažama u okolici Splita ni slučajno se ne kupajte. More je nezadovoljavajuće kvalitete

Oprez!

Na trima plažama more je nezadovoljavajuće kvalitete, te nije preporučljivo za kupanje.

Riječ je o kupalištima ispred Apartmana Medena, pred Hotelom Medena te u Nečujmu na Šolti.

More je zadovoljavajuće kvalitete na plaži Gabine u Kaštel Štafiliću, ispred Hotela Jadan u Segetu, u Segetu Donjem na plaži Staro Selo, u Živogošću te u Drveniku na trajektnom pristaništu.

Dobrim je ocijenjeno u Kaštel Kambelovcu kraj Baletne škole, U Bajnicama u Dugom Ratu, na kupalištu Golubinka u Dućama te u Marušićima.

Na svim ostalim plažama more je izvrsne kakvoće.

