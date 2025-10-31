Na otoku Visu pokrenuta druga faza projekta M.I.S. za djecu s teškoćama u razvoju

Udruga SVIMA (www.svima.hr) i Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom otoka Visa "Macići" (www.udrugamacici.hr) započele su u listopadu 2025. godine provedbu partnerskog projekta M.I.S. za otok Vis – faza 2, koji ima za cilj unaprijediti kvalitetu života djece s teškoćama u razvoju te njihovih roditelja i skrbnika.
Projekt se nastavlja na uspješno provedenu prvu fazu u kojoj je udruga SVIMA razvila M.I.S. model – mobilni, inkluzivni i solidarni sustav pružanja izvaninstitucionalnih socijalnih usluga u lokalnim zajednicama otoka Visa. U drugoj fazi planira se dodatno proširenje i povećanje dostupnosti tih usluga.
Podrška kroz terapije, radionice i savjetovanja
Na području Grada Visa i Grada Komiže provode se brojne aktivnosti usmjerene na djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji. Među njima su:
- mobilne edukacijsko-rehabilitacijske terapije koje se održavaju u domovima korisnika,
- mobilna pomoć u učenju za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta,
- mobilne glazbene i likovne igraonice koje uključuju elemente art terapije i potiču inkluziju,
- savjetovalište za roditelje i skrbnike djece s teškoćama u razvoju.
Osim toga, projekt se provodi i u suradnji s Osnovnom školom Vis, gdje se organiziraju radionice s ciljem promicanja inkluzivnog obrazovanja i solidarnosti u lokalnoj zajednici. Neke od njih su:
- Naš solidarni i uključivi otok – radionice o pravima djeteta,
- Naše solidarno i uključivo kino – filmske radionice,
- Naša solidarna i uključiva slikovnica – radionice kreativnog pisanja.
Kroz projekt će se također realizirati inkluzivna kulturno-umjetnička događanja prilagođena djeci s teškoćama u razvoju, čime se potiče njihovo aktivno sudjelovanje u društvenom i kulturnom životu otoka.
Sufinanciranje i važnost projekta
Projekt M.I.S. za otok Vis – faza 2 sufinanciran je sredstvima Zaklade "Hrvatska za djecu", temeljem rezultata Javnog poziva za (su)financiranje programa i projekata za 2025. godinu.