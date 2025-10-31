Na otoku Visu pokrenuta druga faza projekta M.I.S. za djecu s teškoćama u razvoju

Udruga SVIMA (www.svima.hr) i Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom otoka Visa "Macići" (www.udrugamacici.hr) započele su u listopadu 2025. godine provedbu partnerskog projekta M.I.S. za otok Vis – faza 2, koji ima za cilj unaprijediti kvalitetu života djece s teškoćama u razvoju te njihovih roditelja i skrbnika.

Projekt se nastavlja na uspješno provedenu prvu fazu u kojoj je udruga SVIMA razvila M.I.S. model – mobilni, inkluzivni i solidarni sustav pružanja izvaninstitucionalnih socijalnih usluga u lokalnim zajednicama otoka Visa. U drugoj fazi planira se dodatno proširenje i povećanje dostupnosti tih usluga.

Podrška kroz terapije, radionice i savjetovanja

Na području Grada Visa i Grada Komiže provode se brojne aktivnosti usmjerene na djecu s teškoćama u razvoju i njihove obitelji. Među njima su:

mobilne edukacijsko-rehabilitacijske terapije koje se održavaju u domovima korisnika,

mobilna pomoć u učenju za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta,

mobilne glazbene i likovne igraonice koje uključuju elemente art terapije i potiču inkluziju,

savjetovalište za roditelje i skrbnike djece s teškoćama u razvoju.

Osim toga, projekt se provodi i u suradnji s Osnovnom školom Vis, gdje se organiziraju radionice s ciljem promicanja inkluzivnog obrazovanja i solidarnosti u lokalnoj zajednici. Neke od njih su:

Naš solidarni i uključivi otok – radionice o pravima djeteta,

Naše solidarno i uključivo kino – filmske radionice,

Naša solidarna i uključiva slikovnica – radionice kreativnog pisanja.

Kroz projekt će se također realizirati inkluzivna kulturno-umjetnička događanja prilagođena djeci s teškoćama u razvoju, čime se potiče njihovo aktivno sudjelovanje u društvenom i kulturnom životu otoka.

Sufinanciranje i važnost projekta

Projekt M.I.S. za otok Vis – faza 2 sufinanciran je sredstvima Zaklade "Hrvatska za djecu", temeljem rezultata Javnog poziva za (su)financiranje programa i projekata za 2025. godinu.