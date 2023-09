"NA MORE IDEM I JA" Djeca iz romskog naselja iz Darde po prvi put na moru zahvaljujući ljetnoj školi

Ljetna škola ''Na more idem i ja'' omogućila je da petnaestero djece i adolescenata iz Darde provedu tjedan na obali. Mnogi od njih pritom su prvi put u životu vidjeli more.

Među njima je i dvanaestogodišnji Samuel, javlja HRT.

- Prvi put kad sam vidio more, nisam mogao izdržati, jedva sam čekao ući, kaže nam uz obalu i brzo se vraća kupanju s prijateljima.

Projekt je to Romskog resursnog centra iz Darde i njegovog predsjednika Jovice Radosavljevića.

- Što se tiče romske zajednice, zna se da se mi bojimo vode, to je oduvijek tako. Stoga je bilo teško nagovoriti roditelje da dopuste djeci odlazak na more. Kada smo došli, to je bilo nevjerojatno, prvi dan nisam djecu mogao izvući iz vode. Sretan sam i zahvalan svima koji su nam omogućili da budemo ovdje - kaže Radosavljević.

Omogućili su to poduzetnici iz Darde i drugi privatni donatori, kao i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Posebno su zahvalni Plivačkom klubu Pula koji je mališane iz Darde naučio plivati, pulskom Studentskom centru koji je osigurao smještaj te udruzi ''Naš san njihov osmijeh''. Ova je udruga ove godine ljetovanje u Puli omogućila za čak četrdeset skupina djece.

"Radi se o kvalitetnoj i pametnoj djeci"

- Radi se o kvalitetnoj i pametnoj djeci, a s Jovicom i njegovim suradnicima je sve lako dogovoriti, pa vjerujem da je ovo samo jedna godina u nizu u kojoj ćemo ih ugostiti, kaže predsjednik udruge ''Naš san njihov osmijeh'' Igor Loparić.

Uz plivanje, polaznici ljetne škole učili su i munćanski govor, jezik Munćana, Roma Bajaša iz Baranje.

- Svi mi znamo da mladi Romi slabo poznaju i govore svoj jezik, upravo zbog predrasuda. Srame se, pa govore hrvatskim, kojeg zapravo slabo poznaju. Jako je važno da ta djeca, uz tradiciju, baštinu i kulturu, nauče i svoj jezik, objašnjava za HRT Vlatka Perišić, voditeljica radionice munćanske abecede.

Munćanska je abeceda sastavljena prije godinu dana zahvaljujući trudu dr.sc. Petra Radosavljevića, Jovice Radosavljevića i Milana Mitrovića. Plakat sa slikovnom abecedom mladim Romima, a i ostalim polaznicima ljetne škole, itekako olakšava svladavanje munćanskog govora.

Petnaestero polaznika ove ljetne škole kući se vratilo mnogo bogatije: uz munćansku abecedu, naučili su plivati, ali i kuhati, prepoznati mediteranske biljke, zašiti dugme... Vještine su to koje će im biti korisne tijekom cijelog života.