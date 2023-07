Na kraju ovog tjedna mogao bi nastati kolaps u prometu i ogromne gužve na granicama. Policija u Dalmaciji ima savjete za vozače

Zbog povećanih gužvi koje se na vrhuncu turističke sezone, odnosno od sredine srpnja do kraja kolovoza, očekuju na graničnim prijelazima Policijske uprave dubrovačko-neretvanske želimo obavijestiti građane o alternativnim pravcima i vremenima kada su najveće gužve kako bi mogli na vrijeme planirati svoja putovanja i izbjeći duža čekanja na graničnim prijelazima.

Najveće povećanje prometa koje može dovesti do dužih čekanja očekuje se tijekom spomenutog perioda u dane vikenda, odnosno od petka poslijepodne do nedjelje navečer te stoga savjetujemo izbjegavanje putovanja u to vrijeme i preporučujemo putovanje tijekom noćnih sati, izvijestila je PU dubrovačko-neretvanska.

Također, preporučujemo da se građani neposredno pred putovanje o stanju na graničnim prijelazima informiraju putem službene stranice HAK-a na kojoj se nalaze ažurirane informacije i pregled stanja na graničnim prijelazima putem kamera.

Obavještavamo građane i o mogućim alternativnim cestovnim pravcima:

Za MCGP Karasovići (RH/CG) preporučuje se GP Vitaljina

Za MCGP Gornji Brgat (RH/BiH) preporučuje se GP Čepikuće

Alternativa za MCGP Metković i MCGP Gabela Polje su granični prijelazi MCGP Nova Sela, MCGP Prud i MCGP Mali Prolog

Vodeći računa o navedenom policija u danima intenzivnijeg prometa planira službu s maksimalno raspoloživim brojem izvršitelja, a sve kako bi se čekanja na graničnim prijelazima svela na minimum.