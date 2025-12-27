Na jugu i zime su od zlata: Sunce napunilo Bačvice, najhrabriji su se i bućnili

Splitske Bačvice i danas su pune. Lijepo vrijeme i ugodne temperature pretvorile su najpoznatiju gradsku plažu u središte subotnjeg druženja. Ekipa se sunča na pijesku, pije kavu, a neki vrijeme krate nogometom na pijesku.

Nedostajalo nije ni sportskog duha, ali ni opuštene atmosfere koja Bačvice čini posebnima u svako doba godine. Dok su jedni birali ležanje na suncu i razgovor s prijateljima, drugi su iskoristili priliku za laganu šetnju uz more i uživanje u svježem morskom zraku.

Najhrabriji su se odlučili i na kratko kupanje. Slobodnu subotu mnogi su iskoristili upravo za boravak na otvorenom, daleko od gradske vreve, ali i dalje u samom srcu Splita.