Na jednomjesečno 'hlađenje' u zatvor Bilice poslan mladić (21) iz Kaštela

U ponedjeljak, 16. ožujka 2026. godine u popodnevnim satima tijekom policijske kontrole na području Kaštel Kambelovca zaustavljen je 21-godišnji vozač osobnog automobila. On je unatoč zabrani upravljanja motornim vozilom ''B'' kategorije, koja vrijedi do travnja 2026. godine upravljao osobnim vozilom.

Policijski službenici su ga isključili iz prometa i uhitili. Uz optužni prijedlog predan je nadležnom sudu, kojemu je predloženo određivanje zadržavanja i kazna zatvora u trajanju od 30 dana. Također predloženo je da mu se izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom ''B'' kategorije u trajanju od 3 mjeseca.

Sud ga je proglasio odgovornim, izrekao mu uvjetnu kaznu zatvora u trajanju od 30 dana i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilima svih kategorija u trajanju od šest mjeseci.