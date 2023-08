Na izvoru Jadra sutra započinje prvo izdanje KAWA FEST-a - čekaju nas tri večeri odlične glazbe i zabave

Blizu izvora rijeke Jadro okupit će se ljubitelji dobre glazbe i festivala čiju će prvu večer otvoriti bendovi M.O.R.T., Shewa i Neki reperi.

Nešto više o bendovima, donosimo u nastavku teksta:

M.O.R.T.

M.O.R.T. je beskompromisni punk - blues band iz Sinja, žestokog zvuka i živih nastupa. Kostur benda, John, Zvrk i Kikos, postoji još od jeseni 2003. godine. Krajem 2012. godine dolazi sadašnji bubnjar Mile i tada snimaju prvi puni demo album ˝Vrhunsko dno˝, koji je objavljen u ljeto 2013. Od tada su održali brojne nastupe u Hrvatskoj, BiH, Sloveniji, Srbiji , Austriji, Bugarskoj i Crnoj Gori; što samostalne, što na festivalima na od kojih se ističe pobjeda na Jelen Demofestu u Banjoj Luci, pobjeda na Rock Off-u, finale HR demo kluba 2012. i treće mjesto na WHF-u 2013. godine. U srpnju 2014. godine izlazi album ˝Odjel za žešće˝ koji je pobrao odlične kritike, ujedno i epitet „albuma godine“ na svim glazbenim portalima. Početkom 2015. godine bend je nominiran za nagradu PORIN u kategoriji novi izvođač. Treći službeni album „Tužna kocka“ izašao je 1.4. 2016. godine i još jednom su sve kritike dovele album u kategoriju albuma godine. „Tužna kocka“ je također nominirana za nagradu PORIN u kategoriji Rock album godine. Četvrti album “Standing Runningman” izlazi u jesen 2019. godine za izdavačku kuću LAA Agency, sadrži 10 pjesama od kojih je 9 na engleskom jeziku. U travnju 2022. se otvorio prozor da bend pređe granicu i u Mostaru u studiju Pavarotti snima peti studijski. Trake su odnijeli u Zagreb Marku Mrakovčiću koji je uz asistenciju benda napravio vrhunski posao sa mixom i masteringom. Tako je album „Samo hrabro i bezveze!“ dijete plandemije izašao 17.03.2022. Album „Samo hrabro i bezveze!“ je već smatran albumom godine!

SHEWA

Stari kultni, sinjski bend SHEWA odlučio je ponovno prohodati Zemljom za ograničeni broj nastupa. Jedan od njih je i KAWA fest.

Prve demo snimke su podijelili sa svijetom davne 2003., a kultni album ČETRI JAHAČA APOFUCKLIPSE izbacuju deset godina kasnije. Nekoliko godina nakon toga snimaju album LUDILO U NAMA i povlače se sa scene. Nakon nedavnog ludila na Hipodromu u Sinju, ovo je drugi koncert u ograničenom ukazivanju publici.

NEKI REPERI

Neki Reperi, sastav koji su prvobitno činili dvojica repera i ženski vokal, započinju s radom prije nešto više od tri godine, a album prvijenac pod nazivom “Neke žene” objavljuju na ljeto 2021. godine. Nedugo nakon toga, ostvaruju svoj prvi nastup na ST‐art festivalu autorske glazbe, za koji okupljaju i živi bend te u toj formaciji nastavljaju s daljnjim radom. Svoj posljednji nastup odradili su u srpnju ove godine na Demofestu u Banja Luci, na kojem su prošli i u finale festivala. Neki Reperi, bend sačinjen od tri vokala, gitare, bas gitare, klavijatura i bubnja, svojom širokom paletom zvuka te zanimljivim i bogatim instrumentalima stvaraju potpuno novu mješavinu žanrova u kojoj svako može uživati, a trenutno su i u procesu snimanja novoga materijala koji će biti objavljen do kraja ove godine.

KAKO DOĆI NA KAWA FEST?

Svaki dan održavanja festivala (od 31. kolovoza do 2. rujna) od 19.30 sati s parkirališta na Glorijetu kreće poseban autobus koji vozi na Izletište Jadro - sa stajanjem na autobusnim stanicama u okviru rute. Isto tako, predviđen je povratak s Jadra do Glorijeta do 2:00 sata.

Autobus će od 19:30 do 2:00 sata kružiti u oba smjera i vožnja je besplatna.

Radi lakšeg snalaženja i smanjenja prometne gužve predlažemo da na festival dođete autobusom. Stanice busa i rutu pogledajte u videu na linku:

https://www.facebook.com/100095481735229/videos/1254904088545680

Za one koji planiraju doći automobilom sugeriramo proširenja uz Ulicu Put Majdana, od Vidovića mosta do boksačkog kluba (predzadnja stanica busa) te dijelom prema Klis Kosi.

Parking na Izletištu neće biti dostupan dok je u širem krugu Glorijeta dostupno više parking mjesta.

Cijene ulaznica za KAWA FEST

Ulaznica za četvrtak (31.8.): 8 €

Ulaznica za petak (1.9.): 8 €

Ulaznica za subotu (2.9.) : 10 €

Festivalska ulaznica za četvrtak i petak: 12 €

ULAZNICE je moguće kupiti na ulazu ili putem sustava Adriaticket.

S prvim KAWA FESTom započinje nova tradicija koncerata u prostoru Tupinoloma koji nakon uređenja ima novu zadaću - postati centrom dobre glazbe. Budite dio novog vala zabave u bivšoj kavi i prepustite se dobrim koncertima koji vas očekuju u narednim danima!