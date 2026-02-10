Na istom mjestu Bilić, Vučević, Šuta, Livaja: Pretpremijera "Kraljice lopte" u HNK-u Split okupila gradski i sportski vrh: "Jedini nogometni klub na svijetu s vlastitom operetom"

Na sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu održana je pretpremijera operete Kraljica lopte Ive Tijardovića, upriličena uoči 115. rođendana HNK Hajduk Split i točno stotinu godina od praizvedbe ovog jedinstvenog glazbeno-scenskog djela. Riječ je o opereti koja na poseban način spaja kazališnu umjetnost, glazbenu baštinu i sportsku povijest, a Hajduk čini jedinim nogometnim klubom na svijetu s vlastitom operetom.

Pretpremijera je privukla brojne uzvanike iz političkog, sportskog i javnog života Splita. Među njima su bili splitski gradonačelnik Tomislav Šuta u pratnji supruge, dogradonačelnica Matea Dorčić i dogradonačelnik Ivo Bilić. U gledalištu su se našli i predsjednik Uprave Hajduka Ivan Bilić, Hajdukov sportski direktor u ostavci Goran Vučević, kao i brojni aktualni igrači Hajduka, predvođeni kapetanom Markom Livajom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

– Pretpremijera operete Kraljica lopte Ive Tijardovića, na sceni HNK Split nakon punih sto godina i uoči 115. rođendana Hajduka, jedinog nogometnog kluba na svijetu s vlastitom operetom. Čestitam Hajduku i Hrvatskom narodnom kazalištu Split na zajedničkom projektu koji kulturu i nogomet objedinjuje u jedinstveni identitet grada – poručio je Šuta.

Uz gradonačelnika, događaju su nazočili i predstavnici Grada Splita, uprave Hajduka, bivši i sadašnji igrači kluba te brojni kulturni djelatnici. Pretpremijera je tako još jednom potvrdila snažnu povezanost Hajduka i Splita, ne samo kroz sport, nego i kroz kulturu, tradiciju i identitet grada.

Opereta Kraljica lopte ponovno će se izvoditi u sklopu redovnog repertoara HNK Split, a interes publike već sada potvrđuje da je riječ o projektu koji nadilazi kazališne okvire i postaje događaj od posebnog značenja za cijeli grad.