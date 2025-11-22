Na FESB-u radionica o provjeri činjenica u energetici i računarstvu

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu (FESB) organizira radionicu pod nazivom "Fact-checking u praksi: kritičko promišljanje medijskih tvrdnji". Radionica će se održati 28. studenoga 2025. godine u 10 sati na FESB-u, u dvorani A103, na adresi Ruđera Boškovića 32 u Splitu.

Kako je najavljeno u službenoj pozivnici, radionica je usmjerena na provjeru točnosti informacija i kritičko promišljanje medijskih tvrdnji, s posebnim fokusom na tehnološki zahtjevna područja energije i računarstva. Sudionicima će biti predstavljen način na koji digitalna platforma Replica provodi znanstveno utemeljenu provjeru tvrdnji te će se ponuditi uvid u procese analize i interpretacije stručnih navoda.

Poseban naglasak radionice stavljen je na jasnu i odgovornu komunikaciju u javnom prostoru, prepoznavanje pouzdanih izvora te smanjenje dezinformacija, osobito u temama koje se tiču energetike i računarstva. Organizatori ističu da će se kroz praktične primjere prikazati kako se stručne tvrdnje mogu provjeravati i kontekstualizirati prije no što uđu u medijski prostor.

Program započinje uvodnim dijelom od 10:00 do 10:15 sati, tijekom kojeg će se predstaviti platforma Replica i ciljevi radionice te objasniti metodologija provjere tvrdnji i znanstveni pristup. Nakon uvoda slijedi prezentacija istraživačkih tema i područja kojima se platforma bavi, uz naglasak na aktualne trendove i izazove u energetici i računarstvu koji su česta tema javnih rasprava.

Završni dio radionice planiran je kao panel-diskusija o izazovima i praksama u komunikaciji znanstvenih informacija, prepoznavanju vjerodostojnih izvora i borbi protiv dezinformacija u ključnim tehnološkim područjima. Panel će moderirati Sandra Barčot.

Radionica je namijenjena svima zainteresiranima za praktične alate provjere točnosti informacija i razumijevanje načina na koji se stručne teme mogu odgovorno prenositi u medijima i javnosti.