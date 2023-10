Na Ekonomskom rješavali zadatak o Aleksandri Prijović: Profesor objasnio što su studenti kroz njega naučili

Dobar primjer oportunitetnog troška

Profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Velibor Mačkić, ‘slučaj Aleksandra Prijović’ odlučio je iskoristiti u zadatku za svoje studente.

"Primjer oportunitetnog troška se sa studentima uvodnog kolegija obrađuje na nastavi prvog tjedna. Kako je u međuvremenu koncert pjevačice Prijović privukao veliku medijsku, i očigledno, pažnju zainteresirane publike asocirao me na istraživanje koje su proveli Paul J. Ferraro i Laura O. Taylor (Georgia State University) o tome koliko zapravo dobro ekonomisti razumiju koncept oportunitetnog troška. U navedenom istraživanju analizirao se izbor između odlaska na koncert Erica Claptona i Boba Dylana, pa je ovdje modificiran na primjeru izbora između odlaska na koncert u Arenu i večeri u društvu s partnerom ili partnericom", kaže za srednja.hr profesor Mačkić.

Kako je izgledao zadatak?

Prepričao je i kako je glasio njegov zadatak.

– Birate između romantične večere s partnerom i odlaska na koncert. Cijena karte je 25 EUR, a Vama vrijedi 2.250 EUR. Koliko iznosi oportunitetnog trošak odlaska na romantičnu večeru i propuštanje odlaska na koncert s društvom? Karte se prodaju za 25 EUR, to je informacija koju su oni meni dali, dok se u preprodaji prodaju za 2.250 EUR, odnosno dvije karte za 4.500 EUR, što predstavlja subjektivnu vrijednost odlaska na koncert za prodavača, prepričava profesor za srednja.hr.

Poslao je i poveznicu na zanimljiv članak New York Timesa, u kojem je, kao i poviše navedenom istraživanju, prikazano kako čak i ekonomisti s doktoratom, imaju problema s izračunom oportunitetnog troška. Osim toga, uz odgovor na pitanja dostavio nam je i primjer zadatka o Ericu Claptonu i Bobu Dylanu, koji ga je inspirirao na zadatak o Aleksandri Prijović. Ovako je glasio u originalu:

‘You won a free ticket to see an Eric Clapton concert (which has no resale value). Bob Dylan is performing on the same night and is your next-best alternative activity. Tickets to see Dylan cost $40. On any given day, you would be willing to pay up to $50 to see Dylan. Assume there are no other costs of seeing either performer. Based on this information, what is the opportunity cost of seeing Eric Clapton? (a) $0, (b) $10, (c) $40, or (d) $50.’