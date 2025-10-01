Na današnji dan započeo je nemilosrdni napad na Dubrovnik: Slobodu je platio dječjim životima

Na današnji dan započeo je nemilosrdan napad na Dubrovnik s kopna, mora i iz zraka od strane srpsko-crnogorske vojske. Tog dana Dubrovnik je krenuo kroz svoju najtežu kalvariju – grad pod zaštitom UNESCO-a bio je višestruko gađan i teško oštećen, a brojni su naši sugrađani izgubili živote.

"Najveća žrtva koju je Dubrovnik platio za svoju slobodu bili su izgubljeni dječji životi – oni najneviniji, koji su stradali samo zato što su živjeli u gradu koji je branio svoje postojanje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dubrovnik nikada neće zaboraviti ni žrtvu svojih branitelja – onih koji su položili svoje živote na oltar Domovine, ali i onih koji su preživjeli i nosili teret obrane, hrabro stajući pred silom neprijatelja da bi obranili grad i živote svojih sugrađana.

Na nama je trajna obveza čuvati uspomenu na njih. Kako je rekao pokojni general Nojko Marinović:

'Našu djecu treba učiti da pamte, ali ne i da mrze, jer pamćenje je alat, a mržnja golemi teret'", objavio je dubrovački gradonačelnik Mato Franković.