Na današnji dan Poljud je pokorio Europu: Hajduk razbio Manchester United

Danas je dan velike pobjede u bogatoj hajdukovoj povijesti, upisane u anale europskog nogometa. Na današnji dan prije 46 godina „Bijeli“ su na tada tek izgrađenom Poljudu svladali veliki Manchester United s čak 6:0, golovima Primorca (2), Krstičevića, Mužinića, Zlatka Vujovića i Bogdanovića.

Manchester United, tada nominalno druga momčad Engleske, stigao je u Split u najjačem sastavu, predvođen legendarnim trenerom Ronom Atkinsonom.

Na Old Traffordu taj poraz nisu zaboravili. Do danas je ostao zabilježen kao najveći u klupskoj povijesti, pa je u klupskom muzeju i dalje izložena Hajdukova zastavica koju su „Crveni vragovi“ donijeli iz Splita tog 27. siječnja 1980. godine. Manchester United dodijelio je Hajduku i priznanje „Crveni vražić“ za najveći poraz kluba izvan Engleske.

Te zime mnogi su velikani stigli na novi splitski stadion. Nakon što je na ždrijebu u Rimu Hajduk u četvrtfinalu tadašnjeg Kupa prvaka izvukao njemački Hamburger, što nije bilo po volji Iki Buljanu, tadašnjem stupu obrane HSV-a i zvijezdi Bundeslige, klupska je uprava krenula u potragu za snažnim protivnicima. Cilj je bio što bolje pripremiti momčad za „utakmicu generacije“.

Tako su u Split na prijateljske oglede stigli Manchester United, Bordeaux, Dinamo, Bayern i Anderlecht. Hajduk je tada bio moćna momčad, vođena dirigentskom palicom nogometnog vizionara Tomislava Ivića, a malo je nedostajalo da zasjedne na sam krov Europe.

Ostalo je zapisano da su u velikoj pobjedi protiv Manchestera za Hajduk nastupili i potpuno nadigrali slavnog suparnika: Budinčavić, Primorac, Krstičević, Luketin, Zoran Vujović, Rožić, Zlatko Vujović (Mamić), Mužinić, Cukrov, Đorđević (Bogdanović) i Šurjak.

Dok se čekao ogled s Hamburgerom, ime Hajduka odjeknulo je Europom i šokiralo nogometni Otok.