Na današnji dan poginuo Filip Gaćina. Hrvatska ga pamti po legendarnom uskliku, ali je doživio tragičnu sudbinu

19.9.1998. - U razminiranju život izgubio Filip Gaćina – Bilin

„Obadva, obadva! Oba su pala!“ – rečenica koja je postala simbol otpora, prkosa i vjere u pobjedu tijekom Domovinskog rata. Te povijesne riječi 21. rujna 1991. izgovorio je Filip Gaćina – Bilin, tada 23-godišnji pripadnik 113. šibenske brigade, na promatračnici kod Zečeva u trenutku kada su hrvatski gardisti oborili dva zrakoplova bivše JNA.

Njegov glas, snimljen kamerom Ivice Bilana, odjeknuo je Hrvatskom i svijetom, ulijevajući nadu i snagu tek rođenoj hrvatskoj vojsci. Gaćinin uzvik postao je simbol pobjedničkog duha, urezan u kolektivnu memoriju Domovine.

Povijesni trenutak kod Zečeva

Toga dana nad šibenskim krajem izvršeno je više od pedeset preleta jugoslavenskih zrakoplova. Hrvatska vojska tada nije imala razvijenu dojavnu službu, pa su gardisti morali osluškivati i oslanjati se na vlastiti vid.

Na položaju kod Zečeva bili su Neven Livajić, koji je s „Strijelom 2M“ naciljao i pogodio cilj, Goran Pauk na protuzračnom topu, Filip Gaćina koji je punio top streljivom i snimatelj Ivica Bilan s kamerom. U 19:10 sati pogođena su dva zrakoplova JNA – jedan se srušio nedaleko od mjesta pogotka, a drugi blizu Žirja. Tada je Gaćina ushićeno povikao: „Obadva, obadva! Oba su pala!“ – rečenicu koja će ući u povijest.

Taj trenutak postao je simbol hrabrosti i otpora, a snimka rušenja aviona gledala se diljem Hrvatske i šire, podižući moral u najtežim trenucima rata.

Tragičan kraj u mirnodopsko vrijeme

Ironijom sudbine, Filip Gaćina preživio je rat, ali život je izgubio sedam godina kasnije, 19. rujna 1998. godine, samo dva dana prije obljetnice povijesnog trenutka kod Zečeva.

Kao pirotehničar AKD „Mungos“, radio je na razminiranju terena iznad zaseoka Narančići, u mjestu Pridraga. Tada je nagazio na protupješačku rasprskavajuću minu tipa PROM-1. Od zadobivenih teških ozljeda preminuo je na mjestu eksplozije, u 30. godini života.

Naslijeđe koje traje

Smrt Filipa Gaćine duboko je potresla njegovu obitelj, suborce i sve koji su poznavali njegovu hrabrost i vedrinu. No, njegov uzvik i dalje živi – podsjeća na trenutke kada je hrvatski narod, unatoč svemu, vjerovao u slobodu i pobjedu.

„Obadva, oba su pala!“ nije samo rečenica. To je simbol zajedništva, otpora i vjere u vlastite snage. Filip Gaćina postao je trajni dio povijesti Domovinskog rata, a njegov glas ostat će zapamćen kao glas jedne generacije koja je sanjala i ostvarila slobodu.