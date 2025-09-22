Close Menu

Na današnji dan 1999. godine Hrvatsku je potresao užasan zločin. Ubijene su tri žene na sudu

Danas se obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Diljem Republike Hrvatske i ove se godine, današnji dan 22. rujna obilježava kao Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

U Hrvatskoj se obilježava u znak sjećanja na tragični događaj od 22. rujna 1999. godine, kada su na Općinskom sudu u Zagrebu, tijekom brakorazvodne parnice, ubijene tri žene, a jedna djelatnica suda teško ozlijeđena. Nasilje nad ženama predstavlja ozbiljan društveni problem i kršenje osnovnih ljudskih prava, a Nacionalni dan podsjeća na potrebu kontinuirane borbe protiv nasilja, poticanja međuinstitucionalne suradnje te pružanja adekvatne podrške ženama, žrtvama nasilja. No osim toga, Nacionalni dan nas podsjeća i na potrebu ulaganja konstantnih napora i djelovanja kako bi se osigurala ravnopravnost i rodna jednakost žena u društvu.

Kaznena djela i prekršaji

Na području Policijske uprave dubrovačko-neretvanske od početka ove godine 115 osoba ženskog spola je oštećeno raznim kaznenim djelima, a najčešće se radi o tjelesnim ozljedama, teškim tjelesnim ozljedama, prijetnjama, prisilama, spolnim uznemiravanjima i nasilju u obitelji). Među navedenim kaznenim djelima nema evidentiranih najtežih kaznenih djela kao što su ubojstvo ili teško ubojstvo.

Osim toga, u prvih osam mjeseci ove godine 52 žene bile su žrtve nasilja u obitelji koje se prema svojim obilježjima prekršajno sankcionira.

Aktivnosti policije

Ministarstvo unutarnjih poslova kontinuirano radi na pronalaženju rješenja za smanjenje nasilja prema ženama kroz sustavne i ciljane aktivnosti i to od onih operativnih, klasičnih represivnih do preventivnih aktivnosti.

Ogromni napori ulažu se u prevenciju i senzibilizaciju javnosti te ciljanih društvenih skupina, a koju postižemo kroz kontinuiran i sustavan rad te provedbu preventivnih projekata i programa te preventivnih kampanja kao što je kampanja "Lily". Spomenuta kampanja usmjerena je na sprječavanje nasilja prema ženama i nasilja u obitelji, a dodatno kroz svoje komponente kampanja sadržava i aktivnosti namijenjene osobama muškog spola s ciljem njihove senzibilizacije na temu ravnopravnosti spolova kao i isključivanja svih oblika nasilnog ponašanja.

