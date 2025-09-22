Na današnji dan 1999. godine Hrvatsku je potresao užasan zločin. Ubijene su tri žene na sudu

Diljem Republike Hrvatske i ove se godine, današnji dan 22. rujna obilježava kao Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

U Hrvatskoj se obilježava u znak sjećanja na tragični događaj od 22. rujna 1999. godine, kada su na Općinskom sudu u Zagrebu, tijekom brakorazvodne parnice, ubijene tri žene, a jedna djelatnica suda teško ozlijeđena. Nasilje nad ženama predstavlja ozbiljan društveni problem i kršenje osnovnih ljudskih prava, a Nacionalni dan podsjeća na potrebu kontinuirane borbe protiv nasilja, poticanja međuinstitucionalne suradnje te pružanja adekvatne podrške ženama, žrtvama nasilja. No osim toga, Nacionalni dan nas podsjeća i na potrebu ulaganja konstantnih napora i djelovanja kako bi se osigurala ravnopravnost i rodna jednakost žena u društvu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kaznena djela i prekršaji

Na području Policijske uprave dubrovačko-neretvanske od početka ove godine 115 osoba ženskog spola je oštećeno raznim kaznenim djelima, a najčešće se radi o tjelesnim ozljedama, teškim tjelesnim ozljedama, prijetnjama, prisilama, spolnim uznemiravanjima i nasilju u obitelji). Među navedenim kaznenim djelima nema evidentiranih najtežih kaznenih djela kao što su ubojstvo ili teško ubojstvo.

Osim toga, u prvih osam mjeseci ove godine 52 žene bile su žrtve nasilja u obitelji koje se prema svojim obilježjima prekršajno sankcionira.

Aktivnosti policije

Ministarstvo unutarnjih poslova kontinuirano radi na pronalaženju rješenja za smanjenje nasilja prema ženama kroz sustavne i ciljane aktivnosti i to od onih operativnih, klasičnih represivnih do preventivnih aktivnosti.

Ogromni napori ulažu se u prevenciju i senzibilizaciju javnosti te ciljanih društvenih skupina, a koju postižemo kroz kontinuiran i sustavan rad te provedbu preventivnih projekata i programa te preventivnih kampanja kao što je kampanja "Lily". Spomenuta kampanja usmjerena je na sprječavanje nasilja prema ženama i nasilja u obitelji, a dodatno kroz svoje komponente kampanja sadržava i aktivnosti namijenjene osobama muškog spola s ciljem njihove senzibilizacije na temu ravnopravnosti spolova kao i isključivanja svih oblika nasilnog ponašanja.