Na čelo jedne splitske gradske tvrtke vraća se čovjek koji je već obnašao tu dužnost u vrijeme dok je Kerum bio gradonačelnik. Evo što je, barem za sada, odlučio Šuta

Kako smo ranije pisali, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta u listopadu ove godine u trgovačkom društvu Stanouprava d.o.o. imenovao je nove ljude; mahom je riječ o kadrovima bliskima HDZ-u. Podsjetimo, prema zaključku koji je potpisao prije otprilike mjesec dana, u novi Nadzorni odbor ušli su Zvonimir Vidović, Mirko Ramljak, Ivan Knežević i Marin Trgo.

Kadrovska dominacija

Kao i u nizu prethodnih imenovanja, i ovoga puta se na listi našlo nekoliko poznatih članova splitskog HDZ-a.

Ivan Knežević predsjednik je ogranka HDZ-a na Šinama, dok Zvonimir Vidović vodi ogranak stranke na Trsteniku. Nadalje, Mirko Ramljak, bivši je predsjednik Gradskog kotara Ravne njive i jedan je od utemeljitelja splitskog HDZ-a.

Od četvorice novoimenovanih jedino je Marin Trgo nešto manje poznato ime široj javnosti, iako se i njegovo ime našlo na popisu novih članova.

Sada, kako saznajemo, Šuta je imenovao vršitelja dužnosti direktora, iako sjednica novog Nadzornog odbora nije održana. Kako doznajemo, na funkciju vršitelja dužnosti Stanouprave dolazi Željko Dadić.

Dadić, barem za sada, dolazi na mjesto nekadašnjeg direktora Ivana Viskovića. Vrijedi napomenuti da je Željko Dadić već ranije obnašao dužnost prvog čovjeka splitske Stanouprave, a direktor je bio u vrijeme kada je Željko Kerum bio gradonačelnik Grada Splita.

Što se tiče odlaska Viskovića s direktorske pozicije, on je, dolaskom Tomislava Šute na čelo Banovine, bio očekivan. Predstavnici HDZ-a još dok su bili u oporbi nerijetko su ga kritizirali, a javnost je svjedočila i štrajku radnika Stanouprave koji se dogodio u travnju ove godine. Usto, Viskoviću je na toj poziciji svakako istekao i mandat.