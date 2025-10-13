Na Bilicama se traži mjesto više. 31-godišnjak zaustavljen u Kaštelima, završio iza rešetaka

U subotu oko 1 sat policijski službenici prometne policije postupali su prema 31-godišnjem vozaču za kojeg je obavljenom kontrolom utvrđeno da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola i izmjerena mu je koncentracija od 1,35 g/kg i utvrđeno je da posjeduje marihuanu.

Također, utvrđeno je da 31-godišnjak upravlja vozilom iako mu je aktivna zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom koja ističe tek u travnju 2026.godine. S obzirom na to da se radi o ponavljaču prometnih prekršaja koji je do sada dva puta pravomoćno kažnjen zbog vožnje pod utjecajem alkohola, uhićen je i smješten u policijsku postaju do otrježnjenja, a nakon toga je odveden na sud.

Sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje kako bi ga se spriječilo u daljem činjenju prekršaja, da me se izrekne kazna zatvora u trajanju od 70 dana te zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od šest mjeseci.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor.