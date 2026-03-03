Close Menu

Na benzinskoj u Dalmaciji iscurilo gorivo iz pune cisterne, intervenirali vatrogasci

Stigle i komunalne službe

Na benzinskoj postaji INA u Kninu tijekom pretakanja goriva iz autocisterne u podzemni spremnik došlo je do izlijevanja oko dvije tisuće litara benzina. Prema informacijama s terena, gorivo je izašlo iz spremnika, ali je ostalo unutar ograđenog, ozidanog prostora pa za sada nema znakova zagađenja okoliša niti isparavanja.

Provjereni su šahtovi oborinske i kanalizacijske odvodnje u blizini, no tragovi benzina nisu pronađeni. Također, mjerne postaje na rijeci Krki nisu evidentirale nikakvo onečišćenje. Na terenu se nalaze vatrogasci i djelatnici kninskih komunalnih službi, a očekuje se dolazak ekipe naftne tvrtke koja bi trebala ispumpati izliveno gorivo.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
0
Nice
0
What?
1
Laž
0
Sad
0
Mad
0