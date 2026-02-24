Na autocesti zaustavljen s drogom u vozilu, u stanu mu pronašli kokain i marihuanu

Policijski službenici Postaje granične policije Vrgorac u koordinaciji sa Službom kriminaliteta droga PU SD, su 22. veljače 2026. godine oko 14:40 sati na autocesti A1, na odmorištu Mosor, postupali prema 54-godišnjaku koji se nalazio u vozilu, a kod kojeg je pronađena droga. Od njega je oduzeto 4,2 grama kokaina i 7,7 grama marihuane.

Tijekom daljnjeg kriminalističkog istraživanja u stanu na području Trogira pronađeno je 83 grama kokaina te 480 grama marihuane.

Osumnjičeni je uhićen i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz članka 190. stavka 2. Kaznenog zakona, a nakon dovršetka istraživanja protiv njega je podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu te je priveden pritvorskom nadzorniku.