Na autocesti u Dalmaciji se nalazi pas, oprezno vozite

Na autocesti A1 između čvorova Benkovac i Vodice primijećen je pas na kolniku, pa HAK upozorava vozače da smanje brzinu i pripaze u vožnji.

Na autocesti A7, u tunelu Škurinje I, jutros je došlo do prometne nesreće zbog koje se prema Rupi vozi jednim trakom. Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju vozače na otežano prometovanje i pozivaju na dodatni oprez.

Kolnici su u većem dijelu zemlje mokri i skliski, a na dionicama gdje traju radovi mogući su kraći zastoji i vožnja u koloni.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je i katamaranska linija Pula–Zadar–Pula.