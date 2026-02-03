Na A1 u Dalmaciji pronađen kokain

U Službi kriminalističke policije, Odjelu kriminaliteta droga PU šibensko-kninske je provedeno kriminalističko istraživanje nad 46-godišnjim državljaninom Velike Britanije i 32-godišnjim državljaninom Kenije zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Jučer, 2. veljače, u poslijepodnevnim satima na autocesti A1 u blizini izlaza Vodice, tijekom redovne kontrole prometa policijski su službenici zaustavili 32-godišnjeg vozača osobnog automobila zagrebačkih registarskih oznaka, dok se na mjestu suvozača nalazio 46-godišnjak.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Tijekom kontrole vozila i vozača, 32-godišnjak je policijskim službenicima dragovoljno predao pvc smotuljak ispunjen drogom kokain bruto težine 120 grama, dok je 46-godišnjak dragovoljno predao dva pvc smotuljka ispunjena drogom kokain ukupne bruto težine 3 grama.

Muškarci su uhićeni i dovedeni u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni 46-godišnjak i 32-godišnjak su, uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.