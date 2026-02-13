N1 televizija se oprostila od preminulog kolege: "Hvala ti na svemu što si dao, i kao kolega i kao čovjek"

Redakcija N1 televizije oprostila se od svog prerano preminulog kolege, tonskog producenta i realizatora Hrvoja Golubića.

"Teško je pronaći riječi kada ode netko tko je iza sebe ostavio toliko dobrote, profesionalnosti i ljudske topline.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Hrvoje Golubić bio je tonski producent i realizator kakvog svaka redakcija može samo poželjeti. Miran kad je najnapetije, precizan kad je najvažnije i uvijek spreman, bez obzira na okolnosti. Na N1 Hrvoje je radio na brojnim specijalnim emisijama. Onima koje se pamte, koje traže maksimalnu koncentraciju, improvizaciju, brzinu i osjećaj za trenutak. U tim situacijama Hrvoje je uvijek bio na razini zadatka. Pouzdan, smiren i posvećen. Besprijekoran.

No, Hrvoje nije bio samo vrhunski profesionalac. Bio je i osoba koju su kolege iskreno voljele. Vedrina koju je nosio, osmijeh u rano jutro kad bi došao u redakciju, šala u pravom trenutku, dobra energija čak i u najdužim danima izvanrednih vijesti, izbornih noći, prirodnih katastrofa.

Dobri duh režije. To je Hrvoje jednostavno bio.

Posljednji angažman koji je s našim timom nedavno odradio su promo videa naših reportera. Upravo im je Hrvoje dao onu moć da pokazu publici što su, tko su i do kojih vrijednosti drže, unoseći i u taj dio posla isti standard koji ga je pratio cijelu karijeru: kvalitetu, osjećaj i odgovornost. Iako se njegov rad nije vizualno vidio, itekako se čuo i osjećao.

Hrvoje je bio dio N1 na način koji ostaje. U poslu, u atmosferi, u uspomenama.

Nedostajat će nam kad sa svojom Asjom uđe veselo u redakciju i napuni je energijom dobrote i pozitive.

Nedostajat će nam njegova prisutnost, njegov humor, njegova sigurnost i njegov osmijeh.

Hvala ti, Hrvoje, na svemu što si dao i kao kolega i kao čovjek.

Počivao u miru", napisali su.