Musliman koji je spasio Židove u Australiji: "Moj cilj je bio spriječiti ubijanje nevinih"

Ahmed al Ahmed, muškarac koji je razoružao jednog od napadača u terorističkom napadu na proslavu Hanuke na plaži Bondi u Australiji, u intervjuu je opisao što ga je potaknulo na čin kojim je spasio brojne živote. Iako je svladavanjem napadača spriječio daljnje ubijanje, kaže da i dalje žali za 15 osoba koje su u napadu izgubile život.

Na snimci događaja vidi se kako Ahmed, vlasnik trgovine iz Sydneya rođen u Siriji, s leđa obara napadača i otima mu oružje. „Držao sam ga desnom rukom i počeo govoriti, znate, da ga upozorim – ‘baci oružje, prestani to raditi’“, rekao je u razgovoru za CBS News.

Prisjećajući se trenutka kada je svladao Sajida Akrama, koji je otvorio vatru na sudionike proslave, Ahmed je naglasio: „Moj cilj je bio samo uzeti mu oružje i spriječiti ga da oduzme ljudski život i da ne ubija nevine ljude.“

Napad je policija proglasila terorističkim činom usmjerenim protiv židovske zajednice. U njemu je ubijeno 15, a ranjeno 40 ljudi, što ga čini najsmrtonosnijom masovnom pucnjavom u Australiji od 1996. godine. Sajida Akrama ubila je policija, dok je njegov sin Naveed, drugi napadač, kasnije optužen za niz teških kaznenih djela.

Ahmed je opisao i unutarnji poriv koji ga je naveo na reakciju. „Emocionalno, radim nešto, osjećam nešto, snagu u svom tijelu, svom mozgu“, rekao je, dodajući: „Ne želim vidjeti ljude ubijene preda mnom, ne želim vidjeti krv, ne želim čuti njegov pištolj, ne želim vidjeti ljude kako vrište i mole, tražeći pomoć. To je moja duša tražila od mene da učinim.“

Tijekom napada Ahmed je ranjen i podvrgnut je nizu operacija. U bolnici mu je uručen ček na 2,5 milijuna australskih dolara, iznos prikupljen donacijama građana. Posjetili su ga i australski premijer Anthony Albanese te premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns, koji su njegov čin opisali kao primjer iznimne hrabrosti i humanosti.