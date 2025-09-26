Muškarac uhićen, oduzet mu kilogram i tristo grama marihuane

Policijski službenici Prve policijske postaje Split jučer, 25. rujna 2025. godine oko 21:15 sati, na području Splita zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet droga postupali su prema 48-godišnjem muškarcu kod kojeg je pronađeno i oduzeto 1,3 kg droge marihuane.

Osoba je uhićena te je nad njom u tijeku kriminalističko istraživanje, nakon čega će tijekom jutra uz kaznenu prijavu biti predana pritvorskom nadzorniku.