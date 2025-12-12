Muškarac ubio ženu nakon svađe oko rakije

Na deset godina zatvora nepravomoćno je osuđen 73-godišnji Božo Horvat koji je 29. studenog prošle godine na zagrebačkom Črnomercu ubio 39-godišnjakinju s kojom je živio. Nisu bili u vezi, već joj je omogućio da stanuje kod njega.

Došla je u njegovu kuću nakon što joj je vrata svog doma najprije otvorio mladić u susjedstvu. No kako je 39-godišnjakinja, prema riječima mladića i njegove majke, jako puno pila, na kraju su ju izbacili. Zvali su čak i policiju zbog njezina ponašanja.

Neko vrijeme boravila je kod Horvata, s kojim je također pila. Tog 29. studenog u ranim jutarnjim satima tražila je 73-godišnjaka da joj u bocu natoči rakije. On je to odbio, pa je među njima izbila svađa, piše Index.

Kobni sukob u alkoholiziranom stanju

U jednom trenutku, kako je ispričao sam Horvat u svojoj obrani, žena je dohvatila kolac i nasrnula na njega. Nakon što se uspio obraniti, izjavio je, dohvatio je kuhinjski nož.

I dok je Horvat uvjeravao sudsko vijeće da se 39-godišnjakinja sama nabola na nož, vještaci su tijekom procesa utvrdili da ju je upravo on ubo nanijevši joj tešku ozljedu.

No Horvat nije primijetio da je njegova sustanarka ranjena, već je, kad je legla, mislio da spava. Pijan je ubrzo zadrijemao i on sam, a kada se probudio vidio ju je kako leži u dvorištu. Očito se, iako je bila ozlijeđena, ustala i izašla iz kuće.

Sudska presuda i kvalifikacija djela

Kada je shvatio da je na tlu bez svijesti, zvao je Hitnu pomoć i policiju. Nesretnoj 39-godišnjakinji nije više bilo spasa.

Iako je ovaj slučaj na početku bio prijavljen kao femicid, kasnije je državno odvjetništvo prekvalificiralo optužbu u teško ubojstvo bliske osobe. Naime, Horvat i njegova sustanarka nisu bili u intimnoj vezi, ali s obzirom na to da su živjeli u istom kućanstvu, prema zakonu su bili bliski.

Danas se na objavi presude Horvat nije pojavio. Tražio je da ga ne dovode iz istražnog zatvora na sud. Presudom je osim zatvorske kazne dobio i mjeru obveznog liječenja od ovisnosti o alkoholu.

Olakotne okolnosti za kaznu

Sudsko vijeće Županijskog suda u Zagrebu nije prihvatilo njegovu tvrdnju da se 39-godišnjakinja sama ubola na nož, jer je ozljeda, kako su utvrdili, mogla nastati samo zamahom srednjeg ili jačeg intenziteta. Horvatu je nož kojim je počinio zločin oduzet.

Kao olakotne okolnosti uzete su njegova dob i ranija neosuđivanost te činjenica da je tog kobnog jutra bio pod utjecajem alkohola i bitno smanjeno ubrojiv. Sudske troškove neće morati platiti jer kao umirovljenik jednostavno nema dovoljno novaca.