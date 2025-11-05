Muškarac u Splitu ostao bez četiri tisuće eura

Policijska uprava splitsko-dalmatinska zaprimila je prijavu 73-godišnjeg hrvatskog državljanina o računalnoj prijevari.

Prema navodima prijavitelja, 25. listopada 2025. godine zaprimio je telefonske pozive s više različitih brojeva od nepoznatih muških i ženskih osoba koje su ga uvjeravale da je ostvario zaradu od 40.000 eura na osnovu ulaganja u virtualnu valutu. Osobe su mu predložile daljnje ulaganje u promet virtualnog novca i zatražile povećanje iznosa na 50.000 eura, što mu je odbijeno od strane banke.

Istog dana prijavitelj je na svoje računalo zaprimio poveznicu s aplikacijom koju je prihvatio i instalirao, nakon čega je s bankovnog računa neovlašteno podignuto 4.000 eura.

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja identiteta počinitelja kaznenog djela.