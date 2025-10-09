Muškarac tukao suprugu i djecu, prijavio ga vrtić

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podiglo je optužnicu protiv 35-godišnjeg I.D. s otoka Krka zbog kaznenih djela nasilja u obitelji i povrede djetetovih prava.

Prema optužnici, I.D. se tereti da je od studenog 2023. do travnja 2025. godine u obiteljskom domu na otoku Krku fizički i psihički zlostavljao svoju suprugu te izlagao njihovo dvoje maloljetne djece neprimjerenim postupcima.

Državno odvjetništvo navodi da je okrivljeni "učestalo vikao i galamio na svoju suprugu, povlačio je za kosu, udarao daljinskim upravljačem po leđima, šamarao je, vrijeđao i nazivao pogrdnim imenima." U optužnici se opisuje više incidenata fizičkog nasilja, uključujući slučaj kada je, prema navodima, žrtvu uhvatio za vrat i sjeo na njezin abdomen zbog čega je ona prokrvarila.

Prema optužnici, scenama nasilja bila su izložena i maloljetna djeca, a optuženi je pred njima vrijeđao i fizički nasrtao na njihovu majku, a sina je također verbalno i fizički kažnjavao.

Prijavio ga je vrtić

U optužnici se navodi i incident od 10. prosinca 2024. godine, kada je vrtić prijavio neprimjereno ponašanje oca prema djetetu. Prema prijavi odgajateljica, okrivljenik je prilikom preuzimanja sina iz vrtića dijete "nastojao smiriti tresući ga i izgovarajući mu psovke", zbog čega je morala intervenirati odgajateljica.

U svom iskazu, supruga okrivljenika navela je da je situacija u obitelji postala posebno teška od siječnja 2024. godine. Izjavila je da ranije nije prijavljivala nasilje jer se "morala financijski osigurati".

Tužiteljstvo za okrivljenika traži jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine s rokom kušnje od tri godine. Slučaj je trenutno u postupku pred Općinskim sudom u Rijeci.