Muškarac strpao ženu u prtljažnik, odvezao je u šumu i prebio. Uhićen je

Ozlijeđena žena prevezena je kolima hitne medicinske pomoći u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, a on je uhićen

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiči za protupravno oduzimanje slobode i nanošenje tjelesnih ozljeda 38-godišnjoj članici obitelji, objavila je zagrebačka policija.

Policija sumnja da je muškarac, nakon verbalnog sukoba, protivno volji oštećene, nasilno je ugurao u prtljažni prostor svog automobila zagrebačkih registarskih oznaka. Zatim ju je odvezao u šumu na području Črnomerca.

Po dolasku u šumu, fizički ju je napao, udarajući je po glavi i tijelu. Ozlijeđena žena prevezena je kolima hitne medicinske pomoći u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena. Po dovršetku kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, navodi policija.

