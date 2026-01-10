Muškarac se ugušio jer se zapalila električna grijalica

U noći na petak u mjestu Rujevac na području Sisačko-moslavačke županije poginuo je 86-godišnjak.

Kako se doznaje od policije, zapalila se električna grijalica koja je započela stvarati intenzivan dim, od kojeg se, pretpostavlja se, starac ugušio.

'Obavljen je očevid u suradnji s inspektorom zaštite od požara, eksploziva i oružja kojim je utvrđeno da je riječ o nesretnom slučaju. Tijelo preminulog prevezeno je u sisačku Opću bolnicu gdje će se obaviti obdukcija', kažu iz policije.