Muškarac pucao u psa zračnom puškom

Policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 59-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubijanje ili mučenje životinja.

Utvrđeno je da je osumnjičeni 18. siječnja, oko 10:15 sati, u okolici Slavonskog Broda, zračnom puškom pucao u psa koji pripada 41-godišnjem susjedu, pri čemu je životinja zadobila ozljede.

Policijski službenici oduzeli su zračnu pušku, a protiv 59-godišnjaka podneseno je posebno izvješće kao dopuna kaznenoj prijavi Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu.