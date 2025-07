Muškarac pronađen vezan lancima u automobilu, evo detalja

Nesvakidašnji slučaj se prije nekoliko dana dogodio u Zagrebu, kada je u automobilu srbijanskih tablica zatečen mladić vezan lancima. Izgleda da je zagrebačka policija u tom času spriječila ozbiljan kriminalni obračun, u kojem su, prema dosadašnjoj istrazi, motiv bili osveta i iznuda povezana s krađom triju kilograma kokaina u Srbiji, doznaje Index.

Dvadeset minuta nakon ponoći, na dojavu građana, ophodnja je u Ulici fra Filipa Grabovca na Medveščaku naišla na parkirani automobil srbijanskih registracija. Unutra su bila trojica mlađih muškaraca – jedan je bio vezan lancem oko vrata, a ruke i noge bile su mu zavezane plastičnim vezicama. Kad su ugledali policiju, dvojica koja nisu bila vezana dala su se u bijeg. Jednog su policajci savladali i uhitili, dok je drugi uspio umaknuti.

Uhićeni je, kako se ispostavilo, državljanin Srbije Nenad G., a naknadno su identificirani i ostali – oteti 38-godišnjak D. A., također iz Srbije, te odbjegli napadač Luka C. Policija je ubrzo rekonstruirala njihovu povezanost: svi potječu iz Niša, a D. A. i Luka C. zajedno su odslužili višegodišnje zatvorske kazne zbog trgovine drogom.

D.A. je, prema neslužbenim informacijama, ranije bio dio narko-grupe u Srbiji. Sumnja se da je pobjegao iz zatvora i preselio se u Hrvatsku nakon što je "nestao" s novcem od posla u kojem su prodana tri kilograma kokaina. Zbog toga su mu bivši suradnici navodno poslali "kaznenu ekspediciju" – Luku C. i Nenada G.

Sukob zbog dugovanja

Nenad G. je na ispitivanju tvrdio da nije znao za plan otmice i da je u Zagreb došao zbog pokretanja tvrtke, a da ga je Luka C. iskoristio. Prema njegovu iskazu, susret s D.A. bio je dogovoren, no kad su mu spomenuli dug, Luka C. mu nije dopustio da ode, već ga je ugurao u vozilo. Tvrdi i da su ga vezali tek nakon što je posegnuo za džepom, navodno tražeći nož. Policija i tužiteljstvo, međutim, nisu prihvatili njegovo objašnjenje i terete ga za protupravno oduzimanje slobode.

D.A. je pak priznao da napadače poznaje još iz zatvorskih dana, te da vjeruje da je njihova svađa bila razog otmici.

Policija je tijekom istrage došla do sumnje da iza svega stoji četvrta osoba – izvjesni "Sale", još jedan član srpske narko-scene, kojeg je D.A. navodno prevario za novac od sporne pošiljke kokaina. Njihov sukob, kako navode izvori, ima dugu povijest u kriminalnim krugovima.

Za Lukom C. još se traga, a istraga u Hrvatskoj i Srbiji ide dalje.