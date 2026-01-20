Muškarac preminuo u prostorijama granične policije Imotski, u tijeku istraga

Jutros, 20. siječnja 2026. godine u prostorijama za zadržavanje u Postaji granične policije Imotski preminuo je muškarac koji je sinoć u mjestu Zdilari zaustavljan u prometu nakon zaprimljenih više dojava da vozilom krivuda po cesti i ugrožava sigurnost prometa. Preliminarnim testiranjem utvrđena je prisutnost više droga u organizmu, nakon čega je odveden na liječnički pregled.
Po otpuštanju s liječničkog pregleda izdana mu je naredba o smještaju u prostoriju za zadržavanje do prestanka djelovanja opojnih sredstava. Kada je uočeno da nepomično leži, odmah je pozvana hitna medicinska pomoć. Dolaskom liječnika konstatirana je smrt muškarca.
O događaju je obaviješteno državno odvjetništvo te je u tijeku provođenje očevida. Tijelo preminulog je prevezeno na Odjel patologije radi obavljanja obdukcije.