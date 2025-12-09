Muškarac popio 33 pića na kruzeru pa umro. Obitelj tuži kompaniju

Obitelj 35-godišnjeg Michaela Virgila iz Kalifornije podigla je tužbu protiv kompanije Royal Caribbean, tvrdeći da je preminuo na njihovom kruzeru prošle godine nakon što su mu u brodskom baru poslužili najmanje 33 alkoholna pića.

Virgil se 13. prosinca 2024. u Los Angelesu ukrcao na brod Navigator of the Seas sa zaručnicom Connie Aguilar i njihovim sinom, a prema tužbi, posada mu je tijekom putovanja prema meksičkoj Ensenadi posluživala prekomjerne količine alkohola unatoč očitom stanju pijanstva, piše CBS News.

Virgil je tada u alkoholiziranom stanju pokušao pronaći svoju kabinu, no izgubio se i postao uznemiren. Tada ga je zaskočilo osiguranje Royal Caribbeana, koje ga je navodno oborilo na tlo i svladalo "svojom punom tjelesnom težinom".

Odvjetnici obitelji tvrde da su članovi posade Virgilu, na zahtjev kapetana, ubrizgali i Haloperidol, lijek za liječenje psihotičnih poremećaja, te da su na njemu upotrijebili više doza suzavca. Otac je "na kraju preminuo zbog djelovanja osoblja i članova posade Royal Caribbeana", stoji u tužbi.

U izjavi za CBS News, glasnogovornik Royal Caribbean Grupe poručio je: "Ožalošćeni smo smrću jednog od naših gostiju, surađivali smo s vlastima u njihovoj istrazi i suzdržat ćemo se od daljnjih komentara o tekućem sudskom sporu."

Ovaj slučaj je već druga tužbu protiv Royal Caribbeana u posljednjih nekoliko mjeseci koja uključuje smrt i konzumaciju alkohola. U listopadu je podnesena tužba u ime 66-godišnje Dulcie White, koja je 22. listopada 2024. pala s broda tijekom krstarenja na temu Taylor Swift. Njezina obitelj tvrdi da joj je posada nastavila posluživati alkohol unatoč znakovima ekstremne opijenosti.