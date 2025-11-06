Muškarac poginuo u prevrtanju traktora. Vozilo se prevrnulo na njega, nije mu bilo pomoći

Nesretni muškarac smrtno je stradao u prevrtanju traktora kod Novog Marofa.

Kako u četvrtak javlja policija, traktorist je obrađivao njivu. U jednom je trenutku neoprezno prešao na uzbrdicu. Nesretnik je pao na tlo, a traktor na njega. Na mjestu je preminuo.

“U srijedu u Ključu, u prevrtanju traktora smrtno je stradao 62-godišnji muškarac. On je upravljao traktorom s pridodanim plugovima, krećući se njivom na predjelu zvanom Brazine.

U jednom je trenutku kotačima prešao na uzbrdicu, zbog čega je došlo do prevrtanja traktora i pada vozača na tlo. Traktor se pritom prevrnuo na vozača, uslijed čega je preminuo na mjestu”, objavila je Policijska uprava.

Smrt je konstatirala liječnica hitne pomoći, dok je mrtvozornica naložila medicinsku obdukciju. Tijelo nesretnog muškarca prevezeno je na odjel patologije varaždinske bolnice, otkrivaju u policiji jutros, piše Danica.