Muškarac osumnjičen za krađu novca iz kutije za milodare u crkvi

​Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 36-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela teške krađe.

Sumnja se da je osumnjičeni u ponedjeljak, 2. veljače u jutarnjim satima u Šibeniku, u prostoru crkve, iz kutije za milodare otuđio novac.

Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelom cijeni se na iznos od oko 50 eura.

Nakon provedenog istraživanja, osumnjičeni je uz kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske.