Muškarac napao mladu vozačicu autobusa, uhićen je

Prava drama odvijala se u petak navečer u sesvetskom naselju Planina Donja, gdje je 39-godišnji muškarac verbalno napao i prijetio 24-godišnjoj vozačici autobusa dok je obavljala svoj posao. Incident se dogodio oko 21:30 sati u Planinskoj ulici, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema navodima policije, muškarac je prišao mladoj vozačici dok je upravljala autobusom javnog poduzeća. U tom trenutku počeo ju je ometati u poslu i upućivati joj verbalne prijetnje, čime je ugrozio normalno odvijanje vožnje.

Nedugo nakon incidenta, muškarac povezan s napadom je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje. Tamo je utvrđeno da se radi o 39-godišnjaku.

Nakon dovršene istrage, osumnjičeni će u zakonskom roku biti predan pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podnesena kaznena prijava Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu, obavila je policija.