Muškarac na Facebooku prijetio Plenkoviću, osuđen je

Muškarac iz Međimurja osuđen je na sedam mjeseci zatvora, a kazna mu je zamijenjena radom za opće dobro, jer je na Facebooku prijetio smrću i vrijeđao premijera Andreja Plenkovića. Do incidenta je došlo dok je bio pod utjecajem alkohola, a nakon što se odrekao prava na žalbu, presuda je postala pravomoćna, prenose mnovine.hr.

Slučaj se dogodio 27. travnja 2024. godine, kada je tada 38-godišnjak nešto poslije 15 sati na jednoj Facebook stranici objavio status u kojem je uz niz teških uvreda premijeru uputio i prijetnje smrću.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Tvrdio da je bio pijan

Kako je kasnije priznao, u tom je trenutku bio pijan. Policija je reagirala već sljedećeg dana. Muškarcu je oduzet mobilni telefon, pretražen mu je dom te je završio u istražnom zatvoru, gdje je proveo više od mjesec dana, od 28. travnja do 4. lipnja 2024. godine.

Na suđenju održanom 27. siječnja ove godine na Općinskom sudu u Čakovcu, muškarac je priznao krivnju. Objasnio je kako je objavu napisao pod utjecajem alkohola te je izrazio žaljenje i kajanje. Tijekom postupka utvrđeno je da osuđeni nikada nije imao nikakav kontakt s premijerom, niti mu se Plenković ikada obratio.

Sud je muškarca proglasio krivim za kazneno djelo prijetnje službenoj osobi. Prilikom izricanja kazne kao olakotne okolnosti uzeo je u obzir priznanje, neosuđivanost i iskazano kajanje, dok otegotne okolnosti nisu utvrđene. Izrečena mu je kazna od sedam mjeseci zatvora, koja je zamijenjena s 420 sati rada za opće dobro, pri čemu se dan zatvora računa kao dva sata rada. Budući da mu je u kaznu uračunato i 37 dana provedenih u istražnom zatvoru, preostalo mu je za odraditi 346 sati. Oduzeti mobitel mu je vraćen.